Экспертное жюри книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" выбрало тройку финалистов в номинации "Литература для детей"

15 августа, 2019, 13:05

Определены 3 книги-финалисты в номинации "Литература для детей", которые переходят в третий этап премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

В 2 этапе (в течение июля по 10 августа) достопочтенное экспертное жюри из 12 профессиональных литературоведов и критиков выбирало лучшие книги из длинного списка. Таким образом из 57 книг, которые были представлены на рассмотрение и оценка жюри, в финал попали 3 книги.

Произведения-финалисты в номинации "Литература для детей" сначала прошли двухэтапный отбор. Приятно отметить, что на нынешний конкурс было подано много достойных победы книг, поэтому экспертам Премии сделать свой выбор было непросто. Две книги сразу были однозначными фаворитами и заняли первое и второе места в списке, а вот за третье «посоревновались» три достойных издания. И только подсчет голосов с учетом ранжирования, которым пользовалось профессиональное жюри, был выбран третий финалист. В тройку финалистов книжной премии «Эспрессо. Выбор читателей 2019 »в номинации« Литература для детей »вошли следующие произведения:

"Дитя песиголовцев", Владимир Ареньев (издательство "АССА")

Марта по прозвищу Ведьма знает, почему отец вернулся из-за реки именно таким. И она до сих пор не представляет, что теперь ей делать и как его спасти. Кажется, единственный человек, который может помочь, - классный руководитель Людвиг Штоц, и он с недавних пор очень сильно изменился. И это неудивительно: после того, как в городе появились песиголовцы, все пошло наперекосяк. Так, будто прошлое проснулось и прорастает в настоящей жизни острыми драконьими зубами ...

"Дитя песиголовцев" - продолжение "Пороха с драконьих костей".

"Стая", Анастасия Никулина (издательство "Vivat")

Львовская жара плавит асфальт. Им - почти восемнадцать, и у каждого есть что скрывать.

Пятеро ребят ежедневно бросают вызов городским высоткам и самим себе. Паркур - это стиль жизни, челлендж - постоянно делать невозможно. Ведь, когда ты трейсер, границ не существует: есть лишь препятствия.

Загадочная незнакомка Таша - новый друг или еще одно испытание? Смогут ли они противостоять опасности и преодолеть собственные страхи? Без команды им будет трудно, но вместе они всегда сильнее, вместе они - "Стая".

"Арктическая пасека", Александр Дерманский (издательство "Ранок")

Белый медведь живет в Арктике, а Бурый - в Карпатах. Это всем известно. Но как-то Белом медведю захотелось попробовать меда, и он решил написать своему Бурому родственнику. Однако выполнить желание Белого оказалось совсем непросто. Остроумное стихотворение Саши Дерманского рассказывает о дружеской помощи и ценность хорошего общества.

Серию "Чтиво" адресовано учащимся начальной школы для самостоятельного чтения или обработки на уроках. «Чтиво» имеет три уровня сложности текста. Серию разработали и апробировали методисты НЦ "Малая академия наук Украины", эксперты из детского чтения.

Книги, которые отметили эксперты, но которые не вышли в финал:

"Рождественская история ослика Хвостика", Александр Гаврош (издательство «Фонтан сказок»)

«Раз, два ... Спи!", Светлана Дидух-Романенко, Наталья Моспан (издательство "Моя книжная полка")

"Кибершулер", Никита Гайдамака (издательский центр "Академия")

"Зюзя", Сергей Куцан (издательство "Фонтан сказок")

"Ужасная книга", Мия Марченко, Владимир Аренев, Лариса Андриевская, Иванка Кравцова, Йожы Куцун, Слава Мировая Юрий Никитский, Мария Артеменко (издательство "Ранок")

"Мышеловка", Елена Рыжко (издательский центр "Академия")

"Там, где нет теней", Виктория Цибульская (издательство "ЛАТ & К")

"Иванна и ванна", Олеся Мамчич (издательство "Ранок")

"Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн" Юлия Чернинька (издательство "КМ-Букс»)

"Фонтан сказок. Современные украинские сказки" Юрий Винничук, Саша Дерманский, Галина Ткачук, Иван Андрусяк, Оксана Лущевская, Галина Манив, Галина Малик, Богдана Матияш, Екатерина Штанко, Юлия Вротна, Василий Карпюк, Александр Гаврош, Ирен Роздобудько, Соня Атлантова, Юрий Бедрик, Мария Морозенко, Дарья Сингаевская, Звезда Мензатюк, Леся Воронина, Олег Колдун, Саша Кочубей (издательство "Фонтан сказок")

"Забавлянки" фольклорные стихи и стихи Н.Мазур (издательство "Время мастеров»)

"Тайное Общество Близнецов, или Чудище озера Лох-Ойх и другие чудовища", Леся Воронина (издательство "Знание")

"Варта в Игре. Артефакты Праги", Наталья Матолинец (издательство "АССА")

"Месть", Юлия Черниенко (издательский центр "Академия")

"Дело о дерзком похищении птенцов", Владимир Аренев (издательство "Ранок")

"Птичка Пин по прозвищу Гвин", Сергей Товстенко (издательство "Фонтан сказок")

"12 месяцев или Все о странностях года", Екатерина Кулик (издательство "АССА")

"Скелет без шкафа", Оксана Лущевская (издательство "Ранок")

"Застенчивый Сальвадор" Мия Марченко (издательство "Ранок")

"Магазин счастья", Анастасия Шевердина (издательство "Время мастеров»)

"Добрык и его приключения", Татьяна Винник (издательский центр "Академия")

"Абобаль → ябобаль", Кузько Кузякин, Лия Достлева, Закентий Горобйов (издательство "Талант")

"Мягкое и пушистое" (избранные произведения Т. 2), Иван Андрусяк ( "Учебная книга - Богдан")

"Микроботов и Тот, кого нет", Олег Колдун (издательство "Фонтан сказок")

"Комашка писала никому", Григорий Фальков (издательство "Vivat")

"Нечуй бессмертный", Ольга Орлова (издательство "Ранок")

"Кузнечики изобретателей", Таня Стус (издательство "Ранок")

"Храбрые Зайцы в джунглях", Ольга Черепанова, Анна Сарвира (издательство "Glowberry")

Отдельную благодарность хочется висловаты экспертам Премии, оперативно работали в атмосфере заинтересованности и мотивированности. Благодаря их качественной, своевременной и профессиональной работе удачно завершился второй этап книжной премии.

По правилам Премии окончательного победителя конкурса должны определить читатели во время третьего этапа голосования в библиотеках по всей Украине.