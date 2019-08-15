Экс-гендиректор СТБ Бородянский может стать министром, - Костюк
Об этом заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк, передает Громадське.
По словам Костюка, Владимир Бородянский, который недавно стал советником президента по вопросам гуманитарной политики и в настоящее время работает над гуманитарной стратегией Украины, может возглавить министерство гуманитарной политики. Его планируют создать, объединив несколько существующих министерств.
"Мы знаем Владимира как очень эффективного и разумного менеджера, который долго занимался медиабизнесом. В то же время это человек, который умеет организовывать процессы и людей вокруг себя", - отметил заместитель главы ОПУ.
Сообщается, что в гуманитарной стратегии, над которой работает Бородянский, должны быть учтены сферы культуры и искусства, музеи, заповедники, музыка, книгоиздание, библиотеки, религия, образование, молодежь, спорт, туризм, информационная безопасность.
"Как будет эта стратегия формироваться - не один Владимир, и не со мной или с президентом собираемся тесным кругом вечером на кухне и пишем какую-то гуманитарную стратегию. По всем направлениям, которые я назвал, он собирает экспертные группы. Некоторые направления уже собирались. Туда добавляются признанные в сфере эксперты", - отметил Костюк.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Бородянского своим внештатным советником.
Владимир Бородянский - украинский медиа-деятель, экс-председатель правления ЧАО "ММЦ СТБ".
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