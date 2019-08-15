Экс-гендиректор СТБ Бородянский может стать министром, - Костюк

15 августа, 2019, 17:34

Владимир Бородянский может возглавить министерство гуманитарной политики

Об этом заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк, передает Громадське.

По словам Костюка, Владимир Бородянский, который недавно стал советником президента по вопросам гуманитарной политики и в настоящее время работает над гуманитарной стратегией Украины, может возглавить министерство гуманитарной политики. Его планируют создать, объединив несколько существующих министерств.

"Мы знаем Владимира как очень эффективного и разумного менеджера, который долго занимался медиабизнесом. В то же время это человек, который умеет организовывать процессы и людей вокруг себя", - отметил заместитель главы ОПУ.

Сообщается, что в гуманитарной стратегии, над которой работает Бородянский, должны быть учтены сферы культуры и искусства, музеи, заповедники, музыка, книгоиздание, библиотеки, религия, образование, молодежь, спорт, туризм, информационная безопасность.

"Как будет эта стратегия формироваться - не один Владимир, и не со мной или с президентом собираемся тесным кругом вечером на кухне и пишем какую-то гуманитарную стратегию. По всем направлениям, которые я назвал, он собирает экспертные группы. Некоторые направления уже собирались. Туда добавляются признанные в сфере эксперты", - отметил Костюк.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Бородянского своим внештатным советником.

Владимир Бородянский - украинский медиа-деятель, экс-председатель правления ЧАО "ММЦ СТБ".