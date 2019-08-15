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Espreso.tvОбществоЭкономика Украины растет на фоне замедления в Европе - Bloomberg

Экономика Украины растет на фоне замедления в Европе - Bloomberg

Украинская экономика во втором квартале 2019 года ускорила рост несмотря на торговую напряженность между Соединенными Штатами и Китаем и замедление экономики на европейском континенте
Об этом сообщает агентство Bloomberg .

"Согласно данным этой недели (экономика, - ред.) показала рост в прошлом квартале, несмотря на торговую напряженность между Соединенными Штатами и Китаем и замедление экономики на европейском континенте", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, рост ВВП на 4,6% был неожиданно быстрым. Ранее Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста экономики Украине понадобится полвека, чтобы догнать уровень Польши.

Bloomberg отмечает, что Президент Украины Владимир Зеленский, чья партия получила большинство в парламенте на выборах, пообещал достичь роста ВВП на уровне 5% или даже больше в течение последующих лет.

Его озвученный план реформ вселяет оптимизм в инвесторов, а гривня укрепилась по отношению к доллару, показав лучший результат среди мировых валют в этом году.

По словам инвестиционного директора компании "Aberdeen Asset Management PLC" в Лондоне Виктора Шабо, первые сигналы являются обнадеживающими.

В то же время по мнению инвестиционного специалиста из компании JPMorgan Asset Management Золта Паппа, устойчивое ускорение роста экономики в Украине остается вызовом.

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