Джамала выступит на опенэйре "Крымский Дом объединяет сердца" в центре Киева
Об этом сообщает Крымский дом в Facebook.
25 августа, с 15:00 до 22:00, на поляне Национального музея истории Украины в Киеве во второй раз состоится крымский Open Air концерт "Крымский Дом объединяет сердца", посвященный 28-й годовщине Независимости Украины, говорится в сообщении.
"В течение последних пяти лет украинцы и крымские татары наконец глубже сблизились друг с другом и начали находить много общего в культуре, традициях, истории. Наш концерт - это проявление творческой энергии двух народов, помогает объединять сердца людей по всей стране, разрушая искусственные стены, пытается свести оккупацию", - рассказал программный директор "Крымского Дома" Алим Алиев.
Кроме Джамалы в программе концерта выступления известных украинских и крымскотатарских исполнителей, в частности Александра Положинского и проекту "Бувье", крымскотатарской панк-рок группы "Shatur Gudur", певицы Эльвиры Сарихалил, этно-группы "Курбасы" и многие другие.
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