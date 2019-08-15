//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДжамала выступит на опенэйре "Крымский Дом объединяет сердца" в центре Киева

Джамала выступит на опенэйре "Крымский Дом объединяет сердца" в центре Киева

В Киеве 25 августа состоится благотворительный концерт "Крымский Дом объединяет сердца". Хедлайнером концерта станет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала

Об этом сообщает Крымский дом в Facebook.

25 августа, с 15:00 до 22:00, на поляне Национального музея истории Украины в Киеве во второй раз состоится крымский Open Air концерт "Крымский Дом объединяет сердца", посвященный 28-й годовщине Независимости Украины, говорится в сообщении.

"В течение последних пяти лет украинцы и крымские татары наконец глубже сблизились друг с другом и начали находить много общего в культуре, традициях, истории. Наш концерт - это проявление творческой энергии двух народов, помогает объединять сердца людей по всей стране, разрушая искусственные стены, пытается свести оккупацию", - рассказал программный директор "Крымского Дома" Алим Алиев.

Кроме Джамалы в программе концерта выступления известных украинских и крымскотатарских исполнителей, в частности Александра Положинского и проекту "Бувье", крымскотатарской панк-рок группы "Shatur Gudur", певицы Эльвиры Сарихалил, этно-группы "Курбасы" и многие другие.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать