Джамала выступит на опенэйре "Крымский Дом объединяет сердца" в центре Киева

15 августа, 2019, 18:03

В Киеве 25 августа состоится благотворительный концерт "Крымский Дом объединяет сердца". Хедлайнером концерта станет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала

Об этом сообщает Крымский дом в Facebook.

25 августа, с 15:00 до 22:00, на поляне Национального музея истории Украины в Киеве во второй раз состоится крымский Open Air концерт "Крымский Дом объединяет сердца", посвященный 28-й годовщине Независимости Украины, говорится в сообщении.

"В течение последних пяти лет украинцы и крымские татары наконец глубже сблизились друг с другом и начали находить много общего в культуре, традициях, истории. Наш концерт - это проявление творческой энергии двух народов, помогает объединять сердца людей по всей стране, разрушая искусственные стены, пытается свести оккупацию", - рассказал программный директор "Крымского Дома" Алим Алиев.

Кроме Джамалы в программе концерта выступления известных украинских и крымскотатарских исполнителей, в частности Александра Положинского и проекту "Бувье", крымскотатарской панк-рок группы "Shatur Gudur", певицы Эльвиры Сарихалил, этно-группы "Курбасы" и многие другие.