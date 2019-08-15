День Независимости: готовить анонсированное ОПУ "Шествие Достоинства" клипмейкеру Бадоеву поможет Коляденко
15 августа, 2019, 16:50
Алан Бадоев и Елена Коляденко вместе срежиссируют "Шествие Достоинства" ко Дню Независимости Украины
Об этом сообщили в пресс-службе агентства Secret Service Entertainment Agency, передает Укринформ.
"День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали", - комментируют режиссеры.
Помимо того, уточняется, что главными героями праздника станут украинцы, которые "своим талантом и трудом создают историю нашей страны".
В Secret Service Entertainment Agency отмечают, что первая репетиция состоялась утром 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.
- Напомним, 15 августа стало известно, что подготовкой марша от ОПУ занимается клипмейкер Алан Бадоев.
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