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Espreso.tvОбществоДело об "узурпации власти" в Раде открыли по обращению Шуфрича, - Сюмар

Дело об "узурпации власти" в Раде открыли по обращению Шуфрича, - Сюмар

Дело об "узурпации власти" коалицией парламента VIII созыва Государственное бюро расследований открыло по заявлению Нестора Шуфрича и Василия Нимченко

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар в Facebook.

"Сходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению Шуфрича и Нимченко, в котором они обвиняют коалицию Рады 8 созыва в "узурпации государственной власти", - написала она.

При этом Сюмар отметила, что не имеет права разглашать детали допроса.

По ее словам, в ГБР допросили уже несколько десятков депутатов из "Народного фронта".

 

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