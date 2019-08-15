Дело об "узурпации власти" в Раде открыли по обращению Шуфрича, - Сюмар
15 августа, 2019, 22:25
Дело об "узурпации власти" коалицией парламента VIII созыва Государственное бюро расследований открыло по заявлению Нестора Шуфрича и Василия Нимченко
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар в Facebook.
"Сходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению Шуфрича и Нимченко, в котором они обвиняют коалицию Рады 8 созыва в "узурпации государственной власти", - написала она.
При этом Сюмар отметила, что не имеет права разглашать детали допроса.
По ее словам, в ГБР допросили уже несколько десятков депутатов из "Народного фронта".
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