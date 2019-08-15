Чтобы защитить политзаключенных, Украине нужен отдельный закон, - представитель президента в АР Крым
Об этом сообщил на пресс-конференции в рамах проекта "Узники Кремля" представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает Укринформ.
"Украине придется принять законопроект, чтобы был закон о защите лиц, незаконно лишенных свободы по политическим соображениям. Представляется, что тот законопроект, который был принят в парламенте в первом чтении... его стоит доработать или внести альтернативный законопроект. Я думаю, что это будет сделано, потому что все понимают важность этого вопроса, важность реагирования государства на вызовы, которые мы имеем сегодня", - отметил Кориневич.
Кроме того, по его словам, необходимо вернуться к вопросу создания института, который будет заниматься защитой и освобождением политзаключенных - узников РФ.
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