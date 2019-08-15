Чтобы защитить политзаключенных, Украине нужен отдельный закон, - представитель президента в АР Крым

15 августа, 2019, 22:00

Украине нужен закон о защите лиц, незаконно лишенных свободы по политическим соображениям, и институт, который будет заниматься защитой и освобождением узников Кремля.

Об этом сообщил на пресс-конференции в рамах проекта "Узники Кремля" представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает Укринформ.

"Украине придется принять законопроект, чтобы был закон о защите лиц, незаконно лишенных свободы по политическим соображениям. Представляется, что тот законопроект, который был принят в парламенте в первом чтении... его стоит доработать или внести альтернативный законопроект. Я думаю, что это будет сделано, потому что все понимают важность этого вопроса, важность реагирования государства на вызовы, которые мы имеем сегодня", - отметил Кориневич.

Кроме того, по его словам, необходимо вернуться к вопросу создания института, который будет заниматься защитой и освобождением политзаключенных - узников РФ.