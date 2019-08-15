Боевики били из запрещенных минометов, один военный погиб

15 августа, 2019, 08:30

14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Дважды террористы использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:

неподалеку Песков - из стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм;

в районе Зайцево - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;

вблизи Хутора Свободного - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.