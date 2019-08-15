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Espreso.tvОбществоБоевики били из запрещенных минометов, один военный погиб

Боевики били из запрещенных минометов, один военный погиб

14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Дважды террористы использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:
неподалеку Песков - из стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новолуганского - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм;
в районе Зайцево - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;
вблизи Хутора Свободного - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

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