Без парада, но с торжествами: правительство утвердило план мероприятий на День Независимости

15 августа, 2019, 14:44

Правительство утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины Независимости Украины

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров Украины разработан Министерством культуры во исполнение Указа Президента Украины.

Планом мероприятий предусмотрено проведение 23 августа ко Дню Государственного Флага Украины в городе Киеве, других населенных пунктах и зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины, а также культурно-художественного события "День флага" на Софийской площади в Киеве.

24 августа, в День Независимости Украины, предусмотрено проведение торжеств с участием представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности, а также организацию и проведение торжественных мероприятий в других населенных пунктах Украины.

Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и др.

В г. Львове пройдет национальный телепроект "Украинская песня / UkrainianSongProject".

Кроме того, запланировано проведение информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, тематических международных научных, научно-практических конференций, круглых столов, фотодокументальных выставок, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины проведут торжественные мероприятия, связанные с празднованием 28-й годовщины Независимости Украины, в том числе с участием представителей украинской диаспоры.