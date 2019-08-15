//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАварийная посадка самолета в Подмосковье: число пострадавших возросло до 55 человек, среди них 17 детей

Аварийная посадка самолета в Подмосковье: число пострадавших возросло до 55 человек, среди них 17 детей

В РФ в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 в Подмосковье пострадали 55 человек, в том числе 17 детей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

Также отмечается, что шестеро пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате аварийной посадки пострадали 23 человека , среди которых девять детей.

Напомним, в России самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с 234 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать