Аварийная посадка самолета в Подмосковье: число пострадавших возросло до 55 человек, среди них 17 детей
15 августа, 2019, 14:28
В РФ в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 в Подмосковье пострадали 55 человек, в том числе 17 детей
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.
Также отмечается, что шестеро пострадавших госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в результате аварийной посадки пострадали 23 человека , среди которых девять детей.
Напомним, в России самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с 234 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-