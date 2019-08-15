20-летний футболист, которым интересовался МЮ, совершил самоубийство из-за травм
15 августа, 2019, 16:07
20-летний валлиец Джоэл Дарлингтон, который был на просмотре в "Манчестер Юнайтед", совершил самоубийство из-за хронических травм
Об этом сообщает Daily Post .
Дарлингтон совершил суицид из-за хронических травм, которые помешали ему выйти на высокий уровень. Мать и брат нашли тело парня в гараже.
20-летний Дарлингтон играл за юниорские сборные Уэльса и считался большим талантом, но последние два года футболист страдал от боли в спине, в связи с повреждением позвоночного диска. Восстановиться игрок не мог из-за постоянных рецидивов, после чего впал в депрессию.
Дарлингтоном интересовался МЮ, однако при просмотре в английском клубе он сломал руку, из-за чего покинул расположение клуба.
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