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Espreso.tvСпорт20-летний футболист, которым интересовался МЮ, совершил самоубийство из-за травм

20-летний футболист, которым интересовался МЮ, совершил самоубийство из-за травм


фото: Hafal FC
20-летний валлиец Джоэл Дарлингтон, который был на просмотре в "Манчестер Юнайтед", совершил самоубийство из-за хронических травм

Об этом сообщает Daily Post .

Дарлингтон совершил суицид из-за хронических травм, которые помешали ему выйти на высокий уровень. Мать и брат нашли тело парня в гараже.

20-летний Дарлингтон играл за юниорские сборные Уэльса и считался большим талантом, но последние два года футболист страдал от боли в спине, в связи с повреждением позвоночного диска. Восстановиться игрок не мог из-за постоянных рецидивов, после чего впал в депрессию.

Дарлингтоном интересовался МЮ, однако при просмотре в английском клубе он сломал руку, из-за чего покинул расположение клуба.

 

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