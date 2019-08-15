16-летняя эко-активистка из Швеции назвала гипотетическую встречу с Трампом "пустой тратой времени"
Об этом Грета Тунберг заявила в интервью CBS News.
В августе Грета Тунберг пересечет на яхте Атлантический океан, чтобы принять участие в конференции ООН по проблемам климата. Гоночная яхта Malizia II производить энергию исключительно от ветровых турбин и солнечных батарей.
На вопрос журналистки, рассматривает ли она возможность встретиться с президентом Трампом во время ее путешествия в США, Грета ответила: "Зачем мне тратить время на разговор с ним, если он точно не будет пытаться меня услышать?».
Также Грета Тунберг назвала "не очень высокими" усилия США в борьбе с изменениями климата. Активистка хочет, чтобы все мировые правительства сократили выбросы в соответствии с Парижским климатическим соглашением, из которого Дональд Трамп вышел в 2017 году.
- В декабре 2018 Тунберг выступила с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице, где она призвала законодателей и государственных органов начать действовать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
- Ранее Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира .
- В 2019 году она организовала шествие в Париже, в которой присоединилось около тысячи человек. Тунберг шла с табличкой "забастовка школы ради климата", с которой она ранее ходила к стенам шведского парламента. Школьники в Австралии и Новой Зеландии также вышли на всемирной забастовку из-за изменения климата
- Тунберг основала движение Climate Strike, присоединились школьники из разных стран Европы.
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