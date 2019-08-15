16-летняя эко-активистка из Швеции назвала гипотетическую встречу с Трампом "пустой тратой времени"

15 августа, 2019, 10:18

Школьница Грета Тунберг, основавшая движение Climate Strike, считает возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом нецелесообразной

Об этом Грета Тунберг заявила в интервью CBS News.

В августе Грета Тунберг пересечет на яхте Атлантический океан, чтобы принять участие в конференции ООН по проблемам климата. Гоночная яхта Malizia II производить энергию исключительно от ветровых турбин и солнечных батарей.

На вопрос журналистки, рассматривает ли она возможность встретиться с президентом Трампом во время ее путешествия в США, Грета ответила: "Зачем мне тратить время на разговор с ним, если он точно не будет пытаться меня услышать?».

Также Грета Тунберг назвала "не очень высокими" усилия США в борьбе с изменениями климата. Активистка хочет, чтобы все мировые правительства сократили выбросы в соответствии с Парижским климатическим соглашением, из которого Дональд Трамп вышел в 2017 году.