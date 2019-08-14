Знаменитый итальянский футболист забил в дебютном матче за "Боку Хуниорс"
14 августа, 2019, 13:46
Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси забил гол в первом матче за новую команду - аргентинскую "Боку Хуниорс"
Об этом сообщает FotMob в twitter.
Даниэле Де Росси отличился в дебютном матче за "Боку Хуниорс" против "Альмагро" в 1/16 финала Кубка Аргентины. Итальянец забил после подачи углового головой.
Гол чемпиона мира-2006 в составе сборной Италии не спас клуб с Буэнос-Айреса от поражения. Основное и дополнительное время закончились вничью 1: 1, а в серии послематчевых пенальти ловкими оказались футболисты "Альмагро".
36-летний Де Росси перешел в "Бока Хуниорс" летом с "Ромы", за которую выступал с 2002 по 2019 года.
De Rossi's debut for Boca Juniors went well then.- FotMob (@FotMob) August 14, 2019
pic.twitter.com/344xaJBYR6
- 14 мая стало известно, что Даниэле Де Росси покинет "Рому" после 18 лет в римском клубе.
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