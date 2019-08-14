Зеленский сменил директора Национального института стратегических исследований
14 августа, 2019, 09:58
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований
Об этом говорится в указе президента .
"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.
Также президент поручил новому директору института внести предложения по реформированию и стратегии развития Национального института стратегических исследований, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штата работников в течение двух месяцев.
Для этого Зеленский уволил Литвиненко с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны. И освободил Василия Яблонского от временного исполнения обязанностей директора этого института.
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