Известный украинский боксер оставит профессиональный ринг ради Олимпиады-2020
Об этом сообщает пресс-служба ФБУ .
Главный тренер любительской сборной Украины по боксу Леонид Лоивский, рассказывая о подготовке к Олимпийским играм-2020, заявил, что в Токио может выступить Тарас Шелестюк, который ради этого согласен прервать карьеру среди профессионалов.
"Недавно звонил чемпион мира и призер Олимпиады Тарас Шелестюк, который сейчас находится в Америке, он рассматривает возможность принять участие в чемпионате Украины и показать, что он сильнее и может претендовать на попадание в Олимпийские игры в составе сборной Украины", - признался Леонид Лоивский.
Тарас Шелестюк бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012) в категориях до 69 кг, чемпион мира (2011), бронзовый призер чемпионата Европы (2010), победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011).
Боксер выступает на профессиональном уровне в первом полусреднем весе (до 66,7 кг). Начиная с 2013 года, провел 16 боев, в 10 победил нокаутом и в 6 по решению судей.
- 10 марта экс-чемпион мира по боксу среди любителей Тарас Шелестюк вернулся на ринг после полуторагодовалого перерыва и одержал победу .