Известный украинский боксер оставит профессиональный ринг ради Олимпиады-2020

14 августа, 2019, 16:50

Украинский боксер Тарас Шелестюк планирует сменить профессиональный ринг на любительский, чтобы попасть на Олимипиаду-2020

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ .

Главный тренер любительской сборной Украины по боксу Леонид Лоивский, рассказывая о подготовке к Олимпийским играм-2020, заявил, что в Токио может выступить Тарас Шелестюк, который ради этого согласен прервать карьеру среди профессионалов.

"Недавно звонил чемпион мира и призер Олимпиады Тарас Шелестюк, который сейчас находится в Америке, он рассматривает возможность принять участие в чемпионате Украины и показать, что он сильнее и может претендовать на попадание в Олимпийские игры в составе сборной Украины", - признался Леонид Лоивский.

Тарас Шелестюк бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012) в категориях до 69 кг, чемпион мира (2011), бронзовый призер чемпионата Европы (2010), победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011).

Боксер выступает на профессиональном уровне в первом полусреднем весе (до 66,7 кг). Начиная с 2013 года, провел 16 боев, в 10 победил нокаутом и в 6 по решению судей.