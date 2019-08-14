Из-за угрозы возгорания: в США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro

14 августа, 2019, 09:19

Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет для авиакомпаний на провоз на борту самолетов ноутбуков MacBook Pro компании Apple, произведенных в 2015-2017 годах

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на FAA.

Решение о запрете было принято после того, как Apple Inc's сообщила об отзыве некоторых моделей MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов в связи с тем, что их батареи питания перегреваются, и это грозит возгоранием.

"FAA известно о отозваных батареях, используемых в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro", - сказал представитель управления.

Он также добавил, что "авиакомпании предупреждены об отзыве".