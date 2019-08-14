Испытания шасси КрАЗ-7140Н6 на "Азнефтемаше" - успешны
Азербайджанских партнеров заинтересовало и шасси КрАЗ-7140Н6 колесной формулы 8х6, которое будет служить базой для новой подъемной установки УП-100/125 "Руслан". Оно оборудовано 375-сильным дизельным двигателем Евро-5 с механической двухдиапазонной 9-ступенчатой КПП, сухим однодисковым сцеплением и АБС. Кабина автомобиля - капотная, трехместная.
Шасси КрАЗ-7140Н6 имеет увеличенную грузоподъемность, что и стало определяющим фактором при его заказе. Тестирование первой поставленной партии шасси КрАЗ-7140Н6, по словам представителей «Азнефтемаша», продемонстрировало положительные результаты и получило позитивные отзывы его испытателей.
Напомним, что ОАО "Азнефтемаш" (Азербайджан) - завод-производитель различного нефтегазового оборудования, подъемных агрегатов, специальной техники и инструментов для нефтегазовой отрасли. Это предприятие - многолетний партнер «АвтоКрАЗа», устанавливающий на автомобильные шасси КрАЗ различное оборудование для нефтегазового комплекса страны. Заказчик ценит КрАЗы за высокую грузоподъемность, надежность конструкции, простоту обслуживания и ремонтопригодность.
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