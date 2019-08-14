Испытания шасси КрАЗ-7140Н6 на "Азнефтемаше" - успешны

14 августа, 2019, 13:15

Основная продукция, которую у нас традиционно в течение последнего десятилетия заказывал "Азнефтемаш", - шасси КрАЗ-7133Н4 колесной формулы 8х4. Они использовались как база для тяжелых подъемных буровых установок УП-80 и УП-100 "Руслан", которые предназначены для проведения текущего и капитального ремонтов нефтяных и газовых скважин глубиной до 5000 м.