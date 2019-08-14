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Espreso.tvЭкономикаИспытания шасси КрАЗ-7140Н6 на "Азнефтемаше" - успешны

Испытания шасси КрАЗ-7140Н6 на "Азнефтемаше" - успешны

Основная продукция, которую у нас традиционно в течение последнего десятилетия заказывал "Азнефтемаш", - шасси КрАЗ-7133Н4 колесной формулы 8х4. Они использовались как база для тяжелых подъемных буровых установок УП-80 и УП-100 "Руслан", которые предназначены для проведения текущего и капитального ремонтов нефтяных и газовых скважин глубиной до 5000 м.

Азербайджанских партнеров заинтересовало и шасси КрАЗ-7140Н6 колесной формулы 8х6, которое будет служить базой для новой подъемной установки УП-100/125 "Руслан". Оно оборудовано 375-сильным дизельным двигателем Евро-5 с механической двухдиапазонной 9-ступенчатой ​​КПП, сухим однодисковым сцеплением и АБС. Кабина автомобиля - капотная, трехместная.

Шасси КрАЗ-7140Н6 имеет увеличенную грузоподъемность, что и стало определяющим фактором при его заказе. Тестирование первой поставленной партии шасси КрАЗ-7140Н6, по словам представителей «Азнефтемаша», продемонстрировало положительные результаты и получило позитивные отзывы его испытателей.

Напомним, что ОАО "Азнефтемаш" (Азербайджан) - завод-производитель различного нефтегазового оборудования, подъемных агрегатов, специальной техники и инструментов для нефтегазовой отрасли. Это предприятие - многолетний партнер «АвтоКрАЗа», устанавливающий на автомобильные шасси КрАЗ различное оборудование для нефтегазового комплекса страны. Заказчик ценит КрАЗы за высокую грузоподъемность, надежность конструкции, простоту обслуживания и ремонтопригодность.

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