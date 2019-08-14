Вблизи Турции столкнулись танкер и сухогруз, следовавший в Украину из США
"У побережья в районе Бешикташ (район провинции Стамбул, часть города Стамбул - ред.) прошлой ночью танкер Mammadaminresulzadeh под либерийским флагом столкнулся с сухогрузом Doric Warrior, которое следовало из американского Ньюпорта в Украину", - сообщает информагентство.
На место происшествия были направлены команды береговой охраны, представители прибрежной безопасности и Стамбульского морского порта.
В результате столкновения оба судна получили повреждения. Никто из членов экипажей не пострадал.
По данным информагентства IHA , столкновение произошло в 22.00 вчера. Сейчас идет расследование инцидента и устанавливаются его причине. Оценку состояния судов после аварии было осуществлено с воздуха, в результате чего было обнаружено повреждение верхней части корпуса танкера.
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