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Espreso.tvМирВблизи Турции столкнулись танкер и сухогруз, следовавший в Украину из США

Вблизи Турции столкнулись танкер и сухогруз, следовавший в Украину из США

В Мраморном море столкнулись танкер и сухогруз, которые ждали своей очереди прохода через Босфор. Одно из судов направлялось в Украину из США
Об этом сообщает информагентство DHA .

"У побережья в районе Бешикташ (район провинции Стамбул, часть города Стамбул - ред.) прошлой ночью танкер Mammadaminresulzadeh под либерийским флагом столкнулся с сухогрузом Doric Warrior, которое следовало из американского Ньюпорта в Украину", - сообщает информагентство.

На место происшествия были направлены команды береговой охраны, представители прибрежной безопасности и Стамбульского морского порта.

В результате столкновения оба судна получили повреждения. Никто из членов экипажей не пострадал.

По данным информагентства IHA , столкновение произошло в 22.00 вчера. Сейчас идет расследование инцидента и устанавливаются его причине. Оценку состояния судов после аварии было осуществлено с воздуха, в результате чего было обнаружено повреждение верхней части корпуса танкера.

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