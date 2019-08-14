В Великобритании впервые запретили 2 телевизионные рекламы из-за гендерных стереотипов

14 августа, 2019, 18:38

Рекламу запретили по новому кодексу, который призван бороться с гендерными стереотипами

Об этом пишет BBC.

Речь идет о 2 рекламных роликах американской компании Mondelez и немецкого автопроизводителя Volkswagen.

Первый - это реклама сыра "Филадельфия". Героями видео выступают 2 человека, которые отвлекаются на еду, забывают о своих детях и оставляют их на конвейерной ленте.

На это видео в Управление по стандартам рекламы пожаловались 128 человек. По их мнению видео распространяет старый гендерный стереотип, о том, что мужчины не способны заботиться о детях и настолько некомпетентны, что даже представляют для детей опасность.

Второе видео - реклама Volkswagen - является нарезкой кадров разных людей в разных обстоятельствах: мужчина и женщина, ночуют в палатке, космонавты на борту космического корабля, параспортсмен во время тренировки и женщина, сидящая на скамейке рядом с детской коляской.

У части зрителей, которые обратились с жалобами к ASA, сложилось впечатление, что видео также распространяет гендерные стереотипы: мол, мужчины в нем изображены активными, тогда как женщинам, наоборот, отведена пассивная роль.