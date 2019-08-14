В Украине из-за непогоды без света остались 205 населенных пунктов

14 августа, 2019, 08:38

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро среды обесточены 205 населенных пунктов в пяти областях Украины

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13 на 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 105, Львовская - 40, Черновицкая - 26, Киевская - 24 и Житомирская - 10 ", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в среду утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.