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Espreso.tvОбществоВ Украине собрали уже более 38 млн тонн зерна, - Минагрополитики

В Украине собрали уже более 38 млн тонн зерна, - Минагрополитики

14 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 млн га

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, собрано 28,1 млн тонн пшеницы, 9,0 млн тонн ячменя, ржи - 310 тыс.тонн, овса - 366 тыс. тонн, гороха - 583 тыс. тонн.

Кроме того, рапса намолочено 3,1 млн тонн зерна на площади 1,25 млн га.

Стоит отметить, что наибольший вал зерна намолочено в Одесской - 3,1 млн тонн, Запорожской - 3,0 млн тонн, Харьковской - 2,8 млн тонн, Днепропетровской - 2,7 млн тонн и Николаевской - 2,6 млн тонн областях.

Кроме того, сейчас проводится посев озимого рапса под урожай 2020 года. Таким образом, в 16 регионах уже посеяно 168 тыс. га.

 

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