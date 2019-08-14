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Espreso.tvОбществоВ США из-за родительского запрета всех гаджетов девушка вошла в Twitter с холодильника

В США из-за родительского запрета всех гаджетов девушка вошла в Twitter с холодильника

Родители наказали дочь-подростка, которая во время приготовления пищи отвлеклась на телефон и просматривала видео на YouTube, из-за чего загорелась плита, на которой варился рис

Об этом сообщает The Guardian.

15-летняя Дороти из американского штата Кентукки начала публиковать твиты на своем аккаунте с помощью умного холодильника и других устройств после того, как родители отобрали у нее телефон.

Родители забрали у нее смартфон на две недели и сказали быть внимательнее.

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Первый твит после конфискации Дороти обнародовала с игровой консоли Nintendo. К публикации автоматически добавился хэштег #ACNL, что принадлежит к игре Animal Crossing: New Leaf.

Увидев твиты, мама девочки написала в аккаунте Дороти, что удалит учетную запись. Однако она не знала, как это сделать, потому Twitter до сих пор функционирует, рассказала позже сама Дороти.

Затем девочка зашла в ГРУ Minecraft с другой игровой консоли, - Wii U - и написала там сообщение со словами благодарности своим подписчикам за поддержку, сделала скриншот и направила в Twitter.

На следующий день, когда ее мама ушла на работу, Дороти пыталась найти свой телефон и снова опубликовала твит с помощью Wii U.

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Затем девочке удалось вернуть приставку Nintendo, но через несколько дней родители снова забрали у нее всю технику. Тогда Дороти сделала твит с помощью умного холодильника LG.

История Дороти стала вирусной. В Twitter запустили хэштег #FreeDorothy с призывом вернуть девушке смартфон и доступ в интернет. Его поддержал официальный аккаунт соцсети Twitter и компания LG.

Некоторые пользователи не верят девочке и считают, что она просто привлекает к себе внимание, чтобы набрать подписчиков.

В интервью New York Magazine Дороти сказала, что хотела бы, чтобы это оказалось шуткой. Она до сих пор наказана.

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