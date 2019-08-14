//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ поселке на Львовщине продолжается концерт духовной музыки "Подкамень"

В поселке на Львовщине продолжается концерт духовной музыки "Подкамень"

В пгт Подкамень Бродовского района на территории Монастыря происхождения дерева Креста Господня с участием камерного оркестра "Виртуозы Львова" 14 августа продолжается концерт духовной музыки "Подкамень"

Об этом председатель Львовского облсовета Александр Ганущин сообщил в Facebook.

Отмечается, что перед художественным действом состоялась Служба Божья.

"Концертом духовной музыки хотим украсить празднования праздника Маковея, которое приходится именно на 14 августа. А также напомнить жителям Бродовщины и всем гостям о ценности Подкаменского монастыря", - написал Ганущин.

Кроме концерта у всех посетителей есть уникальная возможность угоститься медом от местных пасечников.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать