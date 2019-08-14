В поселке на Львовщине продолжается концерт духовной музыки "Подкамень"
14 августа, 2019, 17:40
В пгт Подкамень Бродовского района на территории Монастыря происхождения дерева Креста Господня с участием камерного оркестра "Виртуозы Львова" 14 августа продолжается концерт духовной музыки "Подкамень"
Об этом председатель Львовского облсовета Александр Ганущин сообщил в Facebook.
Отмечается, что перед художественным действом состоялась Служба Божья.
"Концертом духовной музыки хотим украсить празднования праздника Маковея, которое приходится именно на 14 августа. А также напомнить жителям Бродовщины и всем гостям о ценности Подкаменского монастыря", - написал Ганущин.
Кроме концерта у всех посетителей есть уникальная возможность угоститься медом от местных пасечников.
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