В поселке на Львовщине продолжается концерт духовной музыки "Подкамень"

14 августа, 2019, 17:40

В пгт Подкамень Бродовского района на территории Монастыря происхождения дерева Креста Господня с участием камерного оркестра "Виртуозы Львова" 14 августа продолжается концерт духовной музыки "Подкамень"

Об этом председатель Львовского облсовета Александр Ганущин сообщил в Facebook.

Отмечается, что перед художественным действом состоялась Служба Божья.

"Концертом духовной музыки хотим украсить празднования праздника Маковея, которое приходится именно на 14 августа. А также напомнить жителям Бродовщины и всем гостям о ценности Подкаменского монастыря", - написал Ганущин.

Кроме концерта у всех посетителей есть уникальная возможность угоститься медом от местных пасечников.