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Espreso.tvОбществоВ Польше задержали украинца, разыскиваемого по подозрению в убийстве

В Польше задержали украинца, разыскиваемого по подозрению в убийстве

Мужчину уже передали украинским правоохранителям, он предстанет перед судом

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Главную комендатуру полиции.

В Познани полицейские задержали 28-летнего гражданина Украины, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Украине.

"Международное сотрудничество польской и украинской полиции в очередной раз привело к задержанию опасного преступника, который скрывался от правосудия. На основе информации, предоставленной коллегами из украинской полиции, собственных данных и оперативной деятельности было установлено, что Николай С., намереваясь избежать ответственности, прятался за пределами своей страны. Всего через несколько дней после убийства он впервые выехал в Польшу, и когда было найдено тело 17-летней убитой 2018 года, он снова появился в Польше", - рассказали в полиции.

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Задержание на улицах Познани было очень динамичным, но профессиональным и безопасным для очевидцев и пассажиров транспортного средства, в котором ехал подозреваемый, говорят правоохранители.

"Операция полиции полностью застала его врасплох", - подчеркнула польская сторона.

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5 мая 2019 года украинская сторона передала Польше подозреваемого в убийстве 28-летней Мамуке С., напомнила полиция Польши.

"Задержание Николая С. является еще одним следствием очень хорошего сотрудничества между польской и украинской полицией", - добавили в главной комендатуре полиции.

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