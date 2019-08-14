В Польше задержали украинца, разыскиваемого по подозрению в убийстве
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Главную комендатуру полиции.
В Познани полицейские задержали 28-летнего гражданина Украины, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Украине.
"Международное сотрудничество польской и украинской полиции в очередной раз привело к задержанию опасного преступника, который скрывался от правосудия. На основе информации, предоставленной коллегами из украинской полиции, собственных данных и оперативной деятельности было установлено, что Николай С., намереваясь избежать ответственности, прятался за пределами своей страны. Всего через несколько дней после убийства он впервые выехал в Польшу, и когда было найдено тело 17-летней убитой 2018 года, он снова появился в Польше", - рассказали в полиции.
Задержание на улицах Познани было очень динамичным, но профессиональным и безопасным для очевидцев и пассажиров транспортного средства, в котором ехал подозреваемый, говорят правоохранители.
"Операция полиции полностью застала его врасплох", - подчеркнула польская сторона.
5 мая 2019 года украинская сторона передала Польше подозреваемого в убийстве 28-летней Мамуке С., напомнила полиция Польши.
"Задержание Николая С. является еще одним следствием очень хорошего сотрудничества между польской и украинской полицией", - добавили в главной комендатуре полиции.
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