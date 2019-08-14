В Петербурге горит БЦ "Ленинград"

14 августа, 2019, 20:10

На Васильевском острове в Петербурге пылает здание бизнес-центра "Ленинград"

Об этом пишет издание "Фонтанка", передает Укринформ.

Отмечается, что пока обуздать пожар не удается, пламя продолжает захватывать крышу.

МЧС сообщает, что частично обрушилась кровля БЦ "Ленинград". Ранг пожара повысили до третьего из пяти номеров сложности. Площадь возгорания в час увеличилась втрое.

"Горит кровля и чердачное помещение на площади 600 кв.м. Из здания эвакуировали 550 человек", - добавили в МЧС.

БЦ "Ленинград" состоит из нескольких офисных, производственных и складских корпусов и занимает площадь примерно 22 000 квадратных метров.

Напомним, что 13 августа в России горел теплоход "Святая Русь".