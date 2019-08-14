В ОПЗЖ заявили, что не будут выдвигать Медведчука к руководству Радой

14 августа, 2019, 12:24

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не планирует выдвигать кандидатуру Виктора Медведчука к руководству парламента

Об этом сказал соглава ОПЗЖ Вадим Рабинович перед началом заседания подготовительной депутатской группы по проведению первого заседания Верховной Рады IX созыва, сообщает Интерфакс-Украина .

"Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру. И наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточится на партийной работе", сказал Рабинович.

О том, на какие комитеты будет претендовать ОПЗЖ, Рабинович сказал: "Конечно, в любой стране мира оппозиция имеет бюджетный комитет, регламентный комитет, комитет по вопросам свободы слова".

Он также сообщил, что ОПЗЖ предлагает вернуть в комитет по вопросам молодежи и спорта и комитет, который будет заниматься вопросами Донбасса.

Избранник от ОПЗЖ Александр Пузанов также заявил: "Оппозиция должна получить контрольные комитеты. Прежде всего, комитет по свободе слова, регламентный".

По его словам, в некоторых демократических странах оппозиция получает бюджетный комитет, и "всегда оппозиция получает должность вице-спикера парламента".

"Думаю, что у нас будет 22-23 комитета, "Слуга народа" определилась с 22 комитетами", - сказал Пузанов и добавил, что ОПЗЖ настаивает на создании комитета по комплексному решению проблем Донбасса.