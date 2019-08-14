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Espreso.tvМирВ Новой Зеландии обнаружили остатки пингвина величиной с человека

В Новой Зеландии обнаружили остатки пингвина величиной с человека

Остатки гигантского пингвина размером с человека обнаружили в Новой Зеландии

Об этом сообщает BBC .

Найденные окаменевшие кости животного, которое, как полагают, было ростом в 1,6 метра и весило до 80 кг.

Наибольший существующий вид - императорский пингвин - вырастает примерно до 1,2 метра высотой.

Вымерший вид жил в эпоху палеоцена 56-66 млн лет назад.

Животное, которое в новозеландском Кентерберийском музее назвали "пингвином-монстром", добавили в перечень вымерших представителей гигантской новозеландской фауны. В этом перечне уже есть попугаи, орлы, летучие мыши и птицы моа, которые были высотой в 3,6 метра и весили до 250 кг.

"Это один из самых крупных видов пингвинов, которых когда-то находили", - заявил BBC Пол Скофилд, старший куратор музея.

"Это очень особенная находка для вод Южного полушария", - добавил он.

Считается, что пингвины стали такими большими, поскольку крупные морские пресмыкающиеся исчезли из океанов, примерно в то же время, когда исчезли и динозавры.

"Тогда в течение 30 млн лет это было время гигантских пингвинов", - считает господин Скофилд.

"Мы считаем, что в то время животные развивались очень быстро, - объясняет Скофилд. - температура воды вокруг Новой Зеландии была идеальной тогда, около 25 градусов Цельсия по сравнению с 8 градусами Цельсия сейчас".

Researchers around a fossilised bone Копирайт изображения CANTERBURY MUSEUM
Image caption Остатки гигантского пингвина исследовала международная команда ученых

Во времена гигантских пингвинов Новая Зеландия все еще была единым целым с Австралией, которая, как считается, была связана с Антарктидой.

Новый вид, который имеет латинское название crossvallia waiparensis, напоминает другого доисторического гигантского пингвина, crossvallia unienwillia, остатки которого нашли в Антарктиде.

По мнению исследователей, ступни у гигантского пингвина, вероятно, играли большую роль в плавании, чем у современных пингвинов.

Вероятно, он жил в водах вокруг Новой Зеландии вместе с "гигантскими черепахами, коралловыми полипами и необыкновенными на вид акулами", - говорит господин Скофилд.

Не совсем понятно, почему гигантские пингвины исчезли из вод Южного полушария.

Самая распространенная теория заключается в том, что это просто связано с ростом конкуренции с морскими млекопитающими.

"Большие морские рептилии просто вымерли", - сказал BBC Джеральд Мейр, другой автор нового исследования.

"В Антарктиде и Новой Зеландии не было больших морских конкурентов до прибытия зубатых китов и ластоногих (тюленей) много миллионов лет", - отмечает ученый.

По его словам, вымирание гигантских пингвинов, вероятно, связано с ростом этих конкурентов, но точные причины исчезновения гигантских пингвинов все еще обсуждаются.

Кости ног нового вида обнаружили в прошлом году на месте раскопок в Северном Кентербери и с тех пор их анализировала международная команда ученых.

"Это место почти уникально, - рассказывает Скофилд. - Это русло реки, врезается в скалу".

Речь идет о месте раскопок, где остатки древних животных находят с 1980-х годов, и многие открытия - как это, последнее - сделанные преданными делу палеонтологами-любителями.

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