В Москве взяли под арест активиста, который боролся за освобождение украинских моряков
14 августа, 2019, 21:40
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца активиста Константина Котова, который помогал украинским морякам
Об этом сообщает "Дождь".
Котову предъявили обвинение по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Арест Котова - это первое подобное решение по этой статье. После оглашения решения суда в зале заседаний начали кричать "Ганьба".
- Напомним, активиста Константина Котова задержали после митинга и доставили в отдел внутренних дел РФ "Соколиная гора". После этого его отпустили под обязательство о явке.
- 12 августа активиста доставили в Следственный комитет, ему предъявили обвинение по статье о неоднократных нарушениях на митингах (212,1 УК). В 2016 году по ней был осужден Ильдар Дадин, но в 2017 году приговор отменили.
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