В Москве взяли под арест активиста, который боролся за освобождение украинских моряков

14 августа, 2019, 21:40

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца активиста Константина Котова, который помогал украинским морякам

Об этом сообщает "Дождь".

Котову предъявили обвинение по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Арест Котова - это первое подобное решение по этой статье. После оглашения решения суда в зале заседаний начали кричать "Ганьба".