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Espreso.tvОбществоВ Москве взяли под арест активиста, который боролся за освобождение украинских моряков

В Москве взяли под арест активиста, который боролся за освобождение украинских моряков

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца активиста Константина Котова, который помогал украинским морякам

Об этом сообщает "Дождь".

Котову предъявили обвинение по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Арест Котова - это первое подобное решение по этой статье. После оглашения решения суда в зале заседаний начали кричать "Ганьба".

  • Напомним, активиста Константина Котова задержали после митинга и доставили в отдел внутренних дел РФ "Соколиная гора". После этого его отпустили под обязательство о явке.
  • 12 августа активиста доставили в Следственный комитет, ему предъявили обвинение по статье о неоднократных нарушениях на митингах (212,1 УК). В 2016 году по ней был осужден Ильдар Дадин, но в 2017 году приговор отменили.
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