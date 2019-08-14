//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаВ Киеве определили победителей конкурса "Село. Шаги к развитию"

В Киеве определили победителей конкурса "Село. Шаги к развитию"

Уже четыре года агрохолдинг МХП проводит конкурс бизнес-идей. Это яркий пример того, как успех одного человека может повлиять на развитие целой общины

Менеджер по социальной и корпоративной ответственности ЧАО "МХП" Светлана Мигаль говорит: "Производственные мощности МХП находятся именно в селах. Поэтому важно, чтобы предпринимательство было в деревне".

Компания реализует подобные проекты для того, чтобы каждый получил возможность развивать свое собственное дело и улучшил свою жизнь не выезжая из села. На Киевщине конкурс проводили впервые. Эксперты среди многих бизнес-идей отобрали лучшие и перспективные.

Руководитель проекта от ОО "Центр Общественной Экспертизы" Роман Михайлов подчеркнул: "Важно, что проект доносит ключевую идею, что успех одного человека - это успех общины. Через этот проект человек должен показать, что финансовая помощь - это поддержка для старта".

 

На Киевщине конкурс проводили впервые. Эксперты среди многих бизнес-идей отобрали лучшие и перспективные. Победители получили сертификаты в 50 тыс. гривень на открытие или развитие своего дела

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать