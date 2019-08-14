В Киеве определили победителей конкурса "Село. Шаги к развитию"

14 августа, 2019, 20:02

Уже четыре года агрохолдинг МХП проводит конкурс бизнес-идей. Это яркий пример того, как успех одного человека может повлиять на развитие целой общины

Менеджер по социальной и корпоративной ответственности ЧАО "МХП" Светлана Мигаль говорит: "Производственные мощности МХП находятся именно в селах. Поэтому важно, чтобы предпринимательство было в деревне".

Компания реализует подобные проекты для того, чтобы каждый получил возможность развивать свое собственное дело и улучшил свою жизнь не выезжая из села. На Киевщине конкурс проводили впервые. Эксперты среди многих бизнес-идей отобрали лучшие и перспективные.

Руководитель проекта от ОО "Центр Общественной Экспертизы" Роман Михайлов подчеркнул: "Важно, что проект доносит ключевую идею, что успех одного человека - это успех общины. Через этот проект человек должен показать, что финансовая помощь - это поддержка для старта".

На Киевщине конкурс проводили впервые. Эксперты среди многих бизнес-идей отобрали лучшие и перспективные. Победители получили сертификаты в 50 тыс. гривень на открытие или развитие своего дела