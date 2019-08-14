В Киеве определили победителей конкурса "Село. Шаги к развитию"
Менеджер по социальной и корпоративной ответственности ЧАО "МХП" Светлана Мигаль говорит: "Производственные мощности МХП находятся именно в селах. Поэтому важно, чтобы предпринимательство было в деревне".
Компания реализует подобные проекты для того, чтобы каждый получил возможность развивать свое собственное дело и улучшил свою жизнь не выезжая из села. На Киевщине конкурс проводили впервые. Эксперты среди многих бизнес-идей отобрали лучшие и перспективные.
Руководитель проекта от ОО "Центр Общественной Экспертизы" Роман Михайлов подчеркнул: "Важно, что проект доносит ключевую идею, что успех одного человека - это успех общины. Через этот проект человек должен показать, что финансовая помощь - это поддержка для старта".
На Киевщине конкурс проводили впервые. Эксперты среди многих бизнес-идей отобрали лучшие и перспективные. Победители получили сертификаты в 50 тыс. гривень на открытие или развитие своего дела
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