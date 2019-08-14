В квартире Грымчака, которого подозревают в вымогательстве $1,1 млн, продолжается обыск, вход в подъезд блокирован НАБУ
14 августа, 2019, 23:04
На Подоле, на улице Почайнинской, 35, где находится квартира Юрия Грымчака, ведется обыск
Никто из официальных лиц не комментирует произошедшее. Вход в подъезд блокируется сотрудниками НАБУ, пропускают только жителей.
Как сообщает корреспондент "Вартовых Еспресо", возле подъезда дежурят журналисты.
Один из жителей дома рассказал, что примерно час назад вооруженные мужчины в камуфляжной форме неподалеку задержали мужчину, похожего на Грымчака, посадили его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
Как сообщает корреспондент "Вартовых Еспресо", возле подъезда дежурят журналисты.
Один из жителей дома рассказал, что примерно час назад вооруженные мужчины в камуфляжной форме неподалеку задержали мужчину, похожего на Грымчака, посадили его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
По данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, по процессуальному руководству прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.
Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".
Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужа якобы задерживают .
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