В квартире Грымчака, которого подозревают в вымогательстве $1,1 млн, продолжается обыск, вход в подъезд блокирован НАБУ

14 августа, 2019, 23:04

На Подоле, на улице Почайнинской, 35, где находится квартира Юрия Грымчака, ведется обыск

Никто из официальных лиц не комментирует произошедшее. Вход в подъезд блокируется сотрудниками НАБУ, пропускают только жителей.



Как сообщает корреспондент "Вартовых Еспресо", возле подъезда дежурят журналисты.



Один из жителей дома рассказал, что примерно час назад вооруженные мужчины в камуфляжной форме неподалеку задержали мужчину, похожего на Грымчака, посадили его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.







15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, по процессуальному руководству прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и по процессуальному руководству прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 По данным НАБУ,УК.

Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.