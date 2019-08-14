//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Харькове спасатели отправились тушить пожар, но провалились под землю

В Харькове спасатели отправились тушить пожар, но провалились под землю

14 августа спасатели направлялись тушить пожар в одном из жилых домов Харькова. Но помешал прорыв трубы во дворе - машина пожарных провалилась под землю

Об этом сообщает "канал 24".

В Харькове спасатели приехали тушить пожар в одной из квартир. Но из-за прорыва труб во дворе их машина провалилась под землю. Поэтому пожарных пришлось спасать.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать