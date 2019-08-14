В Харькове спасатели отправились тушить пожар, но провалились под землю
14 августа, 2019, 16:20
14 августа спасатели направлялись тушить пожар в одном из жилых домов Харькова. Но помешал прорыв трубы во дворе - машина пожарных провалилась под землю
Об этом сообщает "канал 24".
В Харькове спасатели приехали тушить пожар в одной из квартир. Но из-за прорыва труб во дворе их машина провалилась под землю. Поэтому пожарных пришлось спасать.
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