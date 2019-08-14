//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Британии университет запретит продавать говядину ради спасения планеты

В Британии университет запретит продавать говядину ради спасения планеты

Лондонский университет имени Голдсмита запретит продажу говядины ради борьбы с изменением климата

Об этом сообщает Sky News.

"Университет имени Голдсмита запретит продажу говядины в кампусе ради борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лондонский университет изымет с начала следующего месяца из продажи все товары с говядиной. А к 2025 году он стремится достичь нейтрального уровня выбросов углерода.

С начала учебного года студентов также обяжут доплачивать сбор в 10 пенсов за использование каждой пластиковой бутылки и одноразовых стаканов, чтобы таким образом отбить охоту их к дальнейшему пользования пластиковыми материалами.

Также сообщается, что в планы вуза входит увеличение солнечных панелей в кампусе и полный переход на возобновляемую энергию.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать