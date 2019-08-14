В Британии университет запретит продавать говядину ради спасения планеты

14 августа, 2019, 09:09

Лондонский университет имени Голдсмита запретит продажу говядины ради борьбы с изменением климата

Об этом сообщает Sky News.

"Университет имени Голдсмита запретит продажу говядины в кампусе ради борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лондонский университет изымет с начала следующего месяца из продажи все товары с говядиной. А к 2025 году он стремится достичь нейтрального уровня выбросов углерода.

С начала учебного года студентов также обяжут доплачивать сбор в 10 пенсов за использование каждой пластиковой бутылки и одноразовых стаканов, чтобы таким образом отбить охоту их к дальнейшему пользования пластиковыми материалами.

Также сообщается, что в планы вуза входит увеличение солнечных панелей в кампусе и полный переход на возобновляемую энергию.