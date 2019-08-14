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Espreso.tvОбществоУкраинские и польские скауты почтят солдат Армии УНР в Польше

Украинские и польские скауты почтят солдат Армии УНР в Польше

14 августа в 18:00 польские и украинские скауты в нескольких десятках польских городов одновременно зажгут на могилах бойцов Украинской Народной Республики "Пламя братства"

В Варшаве акция состоится в секторе украинских военных захоронений на кладбище Воля. Здесь покоятся герои большевистско-украинской войны 1918-1921, в частности генерал Марко Безручко, генерал Всеволод Змиенко и многие другие украинские офицеры и солдаты Армии УНР.

Мероприятие инициировано польскими гарцерами совместно с украинскими пластунами, адресованное всем полякам и украинцам, которые хотят отдать честь и уважение украинским героям в 99 годовщину "Варшавской Битвы".

Молодежь хочет одновременно подчеркнуть, что в общей истории двух народов есть положительные моменты, которые должны быть основой для построения лучшего будущего.

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