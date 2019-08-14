Украина одобрила соглашение о безвизе с Доминикой

14 августа, 2019, 14:26

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает РБК-Украина .

Отмечается, что граждане государств сторон соглашения въезжают, пребывают, пересекают территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней (3 месяца) в течение 180 дней.

В то же время, если граждане государств-подписантов намерены въехать на срок более 90 дней, независимо от цели поездки, то они должны получить визу, которая оформляется без уплаты сбора, в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию .

Доминика - остров на границе Карибского моря и Атлантического океана. Это горный остров с тропическими лесами. Климат тропический, влажный, жара смягчается пассатами.

Средние месячные температуры - от 25 до 27 ° C. Лучшая погода - с ноября по март. С июля по сентябрь - период ураганов.