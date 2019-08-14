//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ партий Ляшко и Гриценко конфискуют 448 тыс. грн взносов, а взносодателей оштрафуют за нарушение

У партий Ляшко и Гриценко конфискуют 448 тыс. грн взносов, а взносодателей оштрафуют за нарушение

В госбюджет конфискуют 448 тысяч гривень взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции"

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городского суда признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии двое физических лиц-взносодателей с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Херсонский городской суд Херсонской области признал физическое лицо, осуществившее два взноса по 99 тыс. гривень на поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко", виновным. В соответствии с постановлениями суда, вступившими в законную силу, в государственный бюджет будет конфисковано 198 тыс. гривень.

"Винницкий городской суд Винницкой области своим постановлением признал виновным гражданина за предоставление безвозвратной финансовой помощи с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии "Гражданская позиция", - сообщили в НАЗКА.

Поэтому, взнос в размере 250 тыс. гривень подлежит конфискации в государственный бюджет.

По данным суда, общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 тыс. гривень.

Отметим, что факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Гражданская позиция" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать