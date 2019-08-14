У партий Ляшко и Гриценко конфискуют 448 тыс. грн взносов, а взносодателей оштрафуют за нарушение

14 августа, 2019, 16:45

В госбюджет конфискуют 448 тысяч гривень взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции"

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городского суда признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии двое физических лиц-взносодателей с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Херсонский городской суд Херсонской области признал физическое лицо, осуществившее два взноса по 99 тыс. гривень на поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко", виновным. В соответствии с постановлениями суда, вступившими в законную силу, в государственный бюджет будет конфисковано 198 тыс. гривень.

"Винницкий городской суд Винницкой области своим постановлением признал виновным гражданина за предоставление безвозвратной финансовой помощи с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии "Гражданская позиция", - сообщили в НАЗКА.

Поэтому, взнос в размере 250 тыс. гривень подлежит конфискации в государственный бюджет.

По данным суда, общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 тыс. гривень.

Отметим, что факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Гражданская позиция" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.