Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Как сообщает DW, об этом президент США заявил 13 августа, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-голландского концерна Shell в городе Монака, штат Пенсильвания.
"Мы выйдем, если будем вынуждены. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится ", - сказал Трамп.
Год назад Трамп уже угрожал, что США могут выйти из ВТО. В целом он неоднократно критиковал ВТО. В частности, предметом его возмущения становилось то, что Китай в составе организации имеет статус развивающейся страны.
В составленном Международным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта Китай занимает второе место, сразу после США. Однако статус страны в организации дает возможность Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Трамп настаивает на неправомерности этого статуса.
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