Трамп пригрозил выходом США из ВТО

14 августа, 2019, 09:38

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты могут выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО)

Как сообщает DW, об этом президент США заявил 13 августа, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-голландского концерна Shell в городе Монака, штат Пенсильвания.

"Мы выйдем, если будем вынуждены. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится ", - сказал Трамп.

Год назад Трамп уже угрожал, что США могут выйти из ВТО. В целом он неоднократно критиковал ВТО. В частности, предметом его возмущения становилось то, что Китай в составе организации имеет статус развивающейся страны.

В составленном Международным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта Китай занимает второе место, сразу после США. Однако статус страны в организации дает возможность Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Трамп настаивает на неправомерности этого статуса.