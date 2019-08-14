Террористы "ЛНР" дали 6 лет заключения студенту за "лайки" проукраинских сообщений в соцсетях, - правозащитники
Об этом сообщает Восточная Правозащитная Группа в Facebook.
Отмечается, что студента 2 курса колледжа культуры и искусств Русынива Сергея Владимировича задержали в августе 2018 года.
Ему предъявили псевдообвинение по ст. 244 так называемого кодекса "ЛНР" - организация деятельности террористической группы.
По словам так называемых следователей МГБ "ЛНР", Сергей является организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проукраинской позиции.
Правозащитники сообщаются, что парень просто был активным пользователям в социальных сетях и лайками поддерживал проукраинские посты.
Так называемый суд "ЛНР" осудил Сергея Русынива до 6 лет лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию №60 (Луганская область).
Также отмечается, что Русынив отсутствует в списке обмена пленными.
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