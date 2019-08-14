Теракты в мечетях Новой Зеландии: убийца прислал в Россию письма и предупредил о новом преступлении

14 августа, 2019, 20:40

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечети Аль-Нур и Исламском центре Линвуд в новозеландском городе Крайстчерч, прислал из тюрьмы письмо в Российскую Федерацию

Об этом сообщается на сайте 4chan.

Письмо написано на шести страницах карандашом.

В послании, 28-летний Таррант поделился с человеком по имени Алан своими впечатлениями от путешествия в Россию в 2015 году. Также он благодарит Алана за почтовые марки, которые тот ему, очевидно, прислал, отмечая, что они единственные "два кусочка цвета в серой камере", но ему придется скрыть их от охранников.

Массовый убийца вспоминает древнегреческого мыслителя Платона и других философов и писателей, которые вдохновляли его и говорит, что не может дать волю чувствам, ведь охрана тюрьмы забирает письмо и использует в качестве доказательства против него.

Кроме того, в послании есть предупреждение о предстоящем "большом конфликте". Эти слова можно расценить как призывы к оружию.

После обнародования письма новозеландские власти признали, что допустили большую ошибку, позволив Тарранту отправить письмо. По словам министра по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Келвина Дэвиса, это не повторится.

Помимо этого, новозеландский политик Дэвид Беннетт сказал, что ждет от руководства тюрьмы объяснений, потому что не понимает, как подстрекательское письмо могло быть отправлено из тюрьмы строгого режима.

"Этот человек обвиняется в совершении одного из самых отвратительных преступлений в истории Новой Зеландии. Новозеландцы будут в ужасе от того, что в тюрьме позволили ему отправить письмо с таким содержанием", - говорится в заявлении Беннетта.