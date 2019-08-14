Сирийские повстанцы сбили боевой самолет сил Асада

14 августа, 2019, 21:50

14 августа на северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун сирийские повстанцы сбили самолет сил режима Башара Асада

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Twitter.

"Силы повстанцев только сбили самолет Su-22 над Хан-Шейхуне. Это первый боевой самолет, был уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении.

Отмечается, пилот самолета выжил и был взят в плен.