Суд в РФ отказался досрочныо освобождать пленника Кольченко

14 августа, 2019, 18:52

Суд города Копейск Челябинской области не удовлетворил ходатайство украинского политзаключенного о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии

Об этом сообщает Громадское.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что моя мать уже достигла пенсионного возраста, не работает и не имеет возможности меня удерживать. Кроме того, в силу возраста, она очень нуждается в моей моральной, физической и - что немаловажно - материальной помощи. Я молодой и работоспособный. Я хочу и могу и продолжать дальнейшее обучение и работать. Я не боюсь физического труда. Вместо того, чтобы жить за счет налогоплательщиков, я мог бы себя содержать", - отметил политзаключенный.

Он также просил суд учесть, что с момента его задержания числится на контроле у медицинских работников СИЗО и ИК-6 в связи с дефицитом массы тела, а устранить эту патологию в условиях колонии при отсутствии дополнительного белкового питания невозможно.

Кольченко назвал принудительные работы "одним из возможных шагов к адаптации в обществе", а также заявил, что его дальнейшее пребывание в заключении мешает ему продолжать обучение в Таврическом национальном университете.

Свой отказ суд мотивировал тем, что имеют место нарушение режима в колонии и со стороны Кольченко и взыскания в его адрес.