Суд в РФ отказался досрочныо освобождать пленника Кольченко
Об этом сообщает Громадское.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что моя мать уже достигла пенсионного возраста, не работает и не имеет возможности меня удерживать. Кроме того, в силу возраста, она очень нуждается в моей моральной, физической и - что немаловажно - материальной помощи. Я молодой и работоспособный. Я хочу и могу и продолжать дальнейшее обучение и работать. Я не боюсь физического труда. Вместо того, чтобы жить за счет налогоплательщиков, я мог бы себя содержать", - отметил политзаключенный.
Он также просил суд учесть, что с момента его задержания числится на контроле у медицинских работников СИЗО и ИК-6 в связи с дефицитом массы тела, а устранить эту патологию в условиях колонии при отсутствии дополнительного белкового питания невозможно.
Кольченко назвал принудительные работы "одним из возможных шагов к адаптации в обществе", а также заявил, что его дальнейшее пребывание в заключении мешает ему продолжать обучение в Таврическом национальном университете.
Свой отказ суд мотивировал тем, что имеют место нарушение режима в колонии и со стороны Кольченко и взыскания в его адрес.
- Напомним, Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму российские спецслужбы в мае 2014 г. по обвинению в терроризме. В августе 2015 г. российский суд незаконно приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко оккупанты приговорили к 10 годам колонии. Оба политзаключенных вину не признали.
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