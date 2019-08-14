//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд снял браслет с экс-нардепа Крючкова, которого подозревают в нанесении государству ущерба на 424 млн грн

Суд снял браслет с экс-нардепа Крючкова, которого подозревают в нанесении государству ущерба на 424 млн грн

Суд снял электронный браслет из бывшего народного депутата, экс-главы правления холдинговой компании "энергосети" Дмитрия Крючкова и продлил действие обязанностей до 29 августа

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева Сергея Коробенко от 25 июля.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Крючкова в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Прокурор САП просил суд продлить действие обязанностей Крючкова еще на два месяца, поскольку досудебное расследование еще продолжается, а риски препятствования следствию не уменьшились и продолжают существовать.

Изучив ходатайство, судья Коробенко его удовлетворил частично. Так, он продлил действие таких обязанностей: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение документы, предоставляющие право для выезда за границу. В то же время судья снял с экс-нардепа электронный браслет.

По версии следствия, Крючков причастен к завладению средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн грн. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты. Полученные в соответствии с соглашениями и договора средства глава правления ЧАО ХК "энергосети" использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать