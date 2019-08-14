Суд снял браслет с экс-нардепа Крючкова, которого подозревают в нанесении государству ущерба на 424 млн грн

14 августа, 2019, 11:39

Суд снял электронный браслет из бывшего народного депутата, экс-главы правления холдинговой компании "энергосети" Дмитрия Крючкова и продлил действие обязанностей до 29 августа

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева Сергея Коробенко от 25 июля.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Крючкова в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Прокурор САП просил суд продлить действие обязанностей Крючкова еще на два месяца, поскольку досудебное расследование еще продолжается, а риски препятствования следствию не уменьшились и продолжают существовать.

Изучив ходатайство, судья Коробенко его удовлетворил частично. Так, он продлил действие таких обязанностей: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение документы, предоставляющие право для выезда за границу. В то же время судья снял с экс-нардепа электронный браслет.

По версии следствия, Крючков причастен к завладению средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн грн. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты. Полученные в соответствии с соглашениями и договора средства глава правления ЧАО ХК "энергосети" использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.