Суд снял браслет с экс-нардепа Крючкова, которого подозревают в нанесении государству ущерба на 424 млн грн
Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева Сергея Коробенко от 25 июля.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Крючкова в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго".
Прокурор САП просил суд продлить действие обязанностей Крючкова еще на два месяца, поскольку досудебное расследование еще продолжается, а риски препятствования следствию не уменьшились и продолжают существовать.
Изучив ходатайство, судья Коробенко его удовлетворил частично. Так, он продлил действие таких обязанностей: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение документы, предоставляющие право для выезда за границу. В то же время судья снял с экс-нардепа электронный браслет.
По версии следствия, Крючков причастен к завладению средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн грн. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты. Полученные в соответствии с соглашениями и договора средства глава правления ЧАО ХК "энергосети" использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.
- Напомним, главу правления ЧАО "ХК" энергосети "15 апреля экстрадировали из Германии в Украину.
- Ранее Крючков заявил, что получал предложение "поделиться" от представителя Порошенко.
- 17 апреля Крючков заявил, что Сытник получил $ 500 тыс. взятки за содействие в расследовании по нему.
- В ГПУ заявили, что ГБР начала расследовать взятку Сытнику от Крючкова.
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