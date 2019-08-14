Смертельное ДТП в Харькове: адвокат Зайцевой просит вдвое смягчить срок

14 августа, 2019, 14:13

Адвокат Юлия Плетнева просит суд смягчить наказание подзащитной Елены Зайцевой и приговорить к 5 годам лишения свободы вместо 10

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Вместе со смягчением срока адвокат просит суд лишить Зайцеву права управлять транспортными средствами на 2 года и назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

Адвокат другого виновника этого ДТП Дронова просит вообще отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного, ведь, по мнению защитника, "вина не доказана".