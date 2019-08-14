Смертельное ДТП в Харькове: адвокат Зайцевой просит вдвое смягчить срок
14 августа, 2019, 14:13
Адвокат Юлия Плетнева просит суд смягчить наказание подзащитной Елены Зайцевой и приговорить к 5 годам лишения свободы вместо 10
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
Вместе со смягчением срока адвокат просит суд лишить Зайцеву права управлять транспортными средствами на 2 года и назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.
Адвокат другого виновника этого ДТП Дронова просит вообще отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного, ведь, по мнению защитника, "вина не доказана".
- Напомним, 18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.
- В результате столкновения автомобиль сбил на тротуаре 11 пешеходов. На месте погибли 5 человек, еще 1 человек умер в больнице.
- 26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет
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