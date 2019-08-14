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Espreso.tvОбществоШуфрич и нардепы от "ОПЗЖ" собираются принципиально выступать в Раде на языке, на котором им заблагорассудится, а не государственном

Шуфрич и нардепы от "ОПЗЖ" собираются принципиально выступать в Раде на языке, на котором им заблагорассудится, а не государственном

Народные депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь" намерены выступать в Верховной Раде на том языке, на котором им удобно

Об этом передает УНИАН.

"Русский язык не является иностранным в нашей стране. Это язык, який выписан в 10 статье Конституции (в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины, - Ред.). Верховной Радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлений секретариат для обеспечения перевода. Народный депутат имеет право говорит на том языке, на котором ему удобно. А вопрос доведения этой информации другим депутатам на государственном языке должен быть обеспечен техническими службами секретариата Верховной Рады ", - сказал Шуфрич журналистам на русском языке.

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По его словам, говорить по-русски - это принципиальная позиция его и депутатов партии.

"Это и принципиальная, и моя собственная инициатива, это своего рода наш протест в отношении того, что сегодня происходит в сфере использования русского, венгерского, румынского и других языков, возможность использования которых с принятием закона об украинском языке как государственном и закона о образовании существенно ограничена", - продолжив Шуфрич на русском языке.

После этого Шуфрич сказал что-то на венгерском языке.

Напомним, что, согласно ст. 2 пункт 3 регламента ВР, языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык).

Отметим, что 14 августа Вадим Рабинович саботировал нормы регламента Верховной Рады по поводу выступлений на государственном языке: отказался выступать на украинском языке.

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