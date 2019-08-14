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Espreso.tvОбществоСекс-скандал: в США отменяют концерты Пласидо Доминго

Секс-скандал: в США отменяют концерты Пласидо Доминго

Опери Филадельфии и Сан-Франциско отменила концерты оперного певца Пласидо Доминго из-за обвинений в сексуальных домогательствах со стороны 9 женщин

Об этом сообщает NBC Philadelphia.

"Известный оперный тенор Пласидо Доминго не будет выступать в опере Филадельфии на концерте-открытии в сентябре", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что и опера Сан-Франциско решила отменить концерт.

  • Напомним, ранее сообщалось, что испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах, которые он оказывал в течение 30 лет.
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