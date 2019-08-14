Секс-скандал: в США отменяют концерты Пласидо Доминго
14 августа, 2019, 17:55
Опери Филадельфии и Сан-Франциско отменила концерты оперного певца Пласидо Доминго из-за обвинений в сексуальных домогательствах со стороны 9 женщин
Об этом сообщает NBC Philadelphia.
"Известный оперный тенор Пласидо Доминго не будет выступать в опере Филадельфии на концерте-открытии в сентябре", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что и опера Сан-Франциско решила отменить концерт.
- Напомним, ранее сообщалось, что испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах, которые он оказывал в течение 30 лет.
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