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Espreso.tvОбществоСамолет American Airlines совершил внеплановую посадку в Канаде из-за поведения пассажира

Самолет American Airlines совершил внеплановую посадку в Канаде из-за поведения пассажира

Самолет авиакомпании American Airlines совершил внеплановую посадку в Канаде из-за поведения одного из пассажиров

Как сообщает CBCNews , самолет совершал рейс Лондон-Чикаго. Из-за действий гражданина Великобритании он был вынужден приземлиться в канадском городе Гуз Бэй.

Местная полиция встретила самолет на посадочной полосе и задержала пассажира. Самолет продолжил полет без него уже через 30 минут.

Мужчина должен предстать перед судом.

Что именно сделал пассажир, не сообщается. Уточняется, что во время полета на борту находились 266 пассажиров и 13 членов экипажа.

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