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Espreso.tvОбществоРазумков ответил на вопрос о "Большом Брате"

Разумков ответил на вопрос о "Большом Брате"

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ответил на вопрос об анонсированной его однопартийцем Давидом Арахамией системе искусственного интеллекта "Большой Брат", призванной контролировать соблюдение законов народными депутатами

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Еспресо.TV.

"Некоторые аспекты уже реализованы, некоторые надо доработать. Главная задача, которая стояла перед нами - чтобы народные депутаты выполняли свои обязанности в рамках действующего законодательства, это первое. И второе - чтобы они соответствовали тем базовым ценностям и ожиданиям, которые на них возлагает украинский народ и государство", - сказал Разумков.

"Алгоритм системе, видимо, все же будут задавать айти специалисты, пожалуй - гражданское общество, которое будет принимать участие в этих процессах. Но это - очень многовекторный вопрос, он важен в будущем, но к его обработке нужно подходить более глубоко", - подытожил глава партии.

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