"Отработала все задачи": Зеркаль заявила о намерении уйти с поста

14 августа, 2019, 18:12

Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль завершает свою каденцию в ведомстве

Об этом она рассказала в интервью ВВС.

"Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется 5 лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти 5 лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала. Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже по моряках. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД. Надо двигаться дальше", - рассказала Зеркаль.

Заместитель министра добавила, что после работы в МИД не планирует ехать за границу, ведь "в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом".