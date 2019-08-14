"Отработала все задачи": Зеркаль заявила о намерении уйти с поста
Об этом она рассказала в интервью ВВС.
"Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется 5 лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти 5 лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала. Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже по моряках. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД. Надо двигаться дальше", - рассказала Зеркаль.
Заместитель министра добавила, что после работы в МИД не планирует ехать за границу, ведь "в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом".
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