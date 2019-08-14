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Espreso.tvОбщество"Европейская солидарность" предложила голов четырех комитетов Рады

"Европейская солидарность" предложила голов четырех комитетов Рады

Партия "Европейская солидарность" предложила кандидатуры руководителей четырех комитетов Верховной Рады

Об этом передает Интерфакс-Украина.

В частности, на должность руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагается Михаил Забродский, в комитет по вопросам европейской интеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Регламентным комитетом может управлять представитель партии Олег Синютка, а комитетом по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яна Зинкевич.

 

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