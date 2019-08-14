"Европейская солидарность" предложила голов четырех комитетов Рады

14 августа, 2019, 20:50

Партия "Европейская солидарность" предложила кандидатуры руководителей четырех комитетов Верховной Рады

Об этом передает Интерфакс-Украина.

В частности, на должность руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагается Михаил Забродский, в комитет по вопросам европейской интеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Регламентным комитетом может управлять представитель партии Олег Синютка, а комитетом по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яна Зинкевич.