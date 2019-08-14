"Европейская солидарность" предложила голов четырех комитетов Рады
14 августа, 2019, 20:50
Партия "Европейская солидарность" предложила кандидатуры руководителей четырех комитетов Верховной Рады
Об этом передает Интерфакс-Украина.
В частности, на должность руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагается Михаил Забродский, в комитет по вопросам европейской интеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Регламентным комитетом может управлять представитель партии Олег Синютка, а комитетом по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яна Зинкевич.
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