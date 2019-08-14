"Черная бухгалтерия" регионалов: Пинчука вызывают в ГПУ в качестве свидетеля

14 августа, 2019, 20:00

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос 27 августа олигарха Виктора Пинчука в качестве свидетеля в уголовном производстве по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно повестке на сайте ГПУ, Пинчуку надо прийти 27 августа 2019 г. в 11:00 в управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.

Указано, что вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.