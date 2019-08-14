//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Черная бухгалтерия" регионалов: Пинчука вызывают в ГПУ в качестве свидетеля

"Черная бухгалтерия" регионалов: Пинчука вызывают в ГПУ в качестве свидетеля

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос 27 августа олигарха Виктора Пинчука в качестве свидетеля в уголовном производстве по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно повестке на сайте ГПУ, Пинчуку надо прийти 27 августа 2019 г. в 11:00 в управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.

Указано, что вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.

  • В 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов будет допрошено около 100 человек.
  • Ранее сообщалось, что у следователей якобы есть свидетельство подкупа "регионалами" председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского .
  • Кроме того, по неофициальным данным, по этой же "бухгалтерии" получал выплаты американский политтехнолог Пол Манафорт. После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, чей штаб возглавлял Манафорт, украинские правоохранители отказались от обвинений в адрес политтехнолога.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать