"Черная бухгалтерия" регионалов: Пинчука вызывают в ГПУ в качестве свидетеля
14 августа, 2019, 20:00
Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос 27 августа олигарха Виктора Пинчука в качестве свидетеля в уголовном производстве по "черной бухгалтерии" Партии регионов
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно повестке на сайте ГПУ, Пинчуку надо прийти 27 августа 2019 г. в 11:00 в управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.
Указано, что вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.
- В 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов будет допрошено около 100 человек.
- Ранее сообщалось, что у следователей якобы есть свидетельство подкупа "регионалами" председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского .
- Кроме того, по неофициальным данным, по этой же "бухгалтерии" получал выплаты американский политтехнолог Пол Манафорт. После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, чей штаб возглавлял Манафорт, украинские правоохранители отказались от обвинений в адрес политтехнолога.
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