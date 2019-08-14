Правительство одобрило создание Единого госреестра ветеранов

14 августа, 2019, 14:45

Кабинет Министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Создание этого реестра Кабмин поручил Министерству по вопросам ветеранов.

В реестр будут внесены информацию о ветеранах войны (участников боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, и участников войны), лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.