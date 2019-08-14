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Espreso.tvОбществоПравительство одобрило создание Единого госреестра ветеранов

Правительство одобрило создание Единого госреестра ветеранов

Кабинет Министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Создание этого реестра Кабмин поручил Министерству по вопросам ветеранов.

В реестр будут внесены информацию о ветеранах войны (участников боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, и участников войны), лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.

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